È mancatadi anni 77Ne danno il triste annuncio la sorella Paola, la cognata Silvana, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi, mercoledì 10, alle ore 13.30 partendo dalla Casa di Cura «Città di Parma» per la chiesa di Sorbolo (ore 14.00) indi si proseguirà per il Cimitero locale.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada ai medici curanti Dottor Massimo Petrelli e Dottor Giuseppe Contento, un grazie a tutto il personale medico e para-medico del Reparto Medicina 3° Piano della Casa di Cura «Città di Parma».Vada inoltre un grazie di cuore alla signora Aurelia per il prezioso aiuto.Non fiori ma offerte all'Avis- Cri- Aido di Sorbolo.10-10-2018Ï Angelo, MariaCarla PollastriÏ Fam. Daniela, Gianni GuatelliÏ Rosati Roso e figliaÏ Famiglia MontiÏ Marina, Roberto FacciniÏ Ester Pesci e figliÏ Marta, Carla, Anna CavatortaCarissima ziagrazie per la bontà, la gentilezza e l'affetto che ci hai regalato in questi anni.Non ti dimenticheremo: i nipoti Demesio con Milli e Giovanni, Ginetta con Lorenzo, Ylenia con Renzo e famiglia.10 ottobre 2018Carissimal'affetto che ci legava rimarrà per sempre.Riposa in pace.Tua cugina Maria e famiglia.10 ottobre 2018I cugini Gianpaolo e Giuliana con i figli partecipano al dolore di Paola e famigliari per la perdita della cara10-10-2018