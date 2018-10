GIUSEPPE SANDEI

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Rosa, le figlie Mirka con Gianluca e Franca con Andrea, i nipoti Lorenzo, Gabriele, Alessia e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi partendo alle ore 13,30 dall'abitazione di Via Trieste 43 in Parma per la chiesa di Valditacca proseguendo per il cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.11 ottobre 2018Ï Gandolfi Giuseppe, Anna, Doriana e SoniaÏ Famiglia Malpeli GiuseppeCi uniamo al dolore di Rosa, Franca e Mirca per la perdita del caroFamiglia Silli Bruno.11 ottobre 2018I colleghi dell'Azienda Ospedaliera Univesitaria ed il Dott. Cesare Monica si uniscono al dolore della famiglia Sandei per la perdita del caro11 ottobre 2018