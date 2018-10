ELEUTERIO PALÙ

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Francesca, i figli Pietro con Silvia, Milly con Luciano, Monica con Luigi, i nipoti Francesco, Laura, Federica, Francesca con le rispettive famiglie.I funerali avranno luogo domani alle ore 11.15partendo dalle sale del commiato Ade,site in Viale Villetta 31/a per la Chiesa del Buon Pastore indi per il Cimitero di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la chiesa medesima.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie a Giovanna.11 ottobre 2018Ï Ester e famiglia ReCerti che ci accompagnerai lungo il cammino della vita, ti abbracciamo forte caroAde, Albi, Alle e Ludo.11 ottobre 2018La sorella Gabriella con Marco e Laura, Lucia, Silvia e Fabio con tanto affetto partecipano al dolore di Francesca, Milly, Pietro, Monica e famigliari per la perdita del carissimo11-10-2018La cognata Liliana con Mauro, Nicoletta, Vivian, Tiziana, Alessia, Chiara, Cinzia, Giuseppe, Davide, Silvia ed Emma si uniscono al dolore di Francesca e figli per la perdita del caro11 ottobre 2018Rita con Giancarlo, Franca e Pietro con Raffaella profondamente commossi si uniscono al dolore della zia Francesca e di Milly, Pierluigi e Monica per la perdita del caro zio11 ottobre 2018Ï Filippo e CristinaAlessandro e Emanuele Palù con le rispettive famiglie sono vicini alla zia Francesca ed ai cugini per la perdita dello zio11 ottobre 2018Claudia con Primo, Luigi, Luca, Laura, Matteo con Giorgia e Beatrice con Marco sono vicini a Francesca e famiglia per la scomparsa del caro11 ottobre 2018Le famiglie Stefano Caramella e mamma, Palmina e Susi Bertozzi, Maria Zanetti e figli, Anna e Nadia Bizzi partecipano al dolore dell'amica Francesca e figli per la perdita dell'amato marito e padre11 ottobre 2018