GIORGETTA BENNA

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 69Ne danno il triste annuncio il marito Giovanni, il figlio Luca con Elena, i nipoti Federico e Nastya, la sorella Mimma con Fabrizio.I funerali si svolgeranno venerdì, 12 ottobre alle ore 14,45 partendo dalla sala del commiato in Via Renzo Pezzani n.27 per la chiesa parrocchiale di Langhirano, indi al Tempio di Valera.Il S.Rosario sarà recitato giovedì sera alle ore 20,30 nella chiesa di Langhirano.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Antonio Chiapponi e al Dott. Pagani.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Non fiori ma offerte all'Assistenza Pubblica di Langhirano.11 ottobre 2018Ï Gruppo Alpini LanghiranoÏ Simona, Moreno, Alice e SilviaÏ Mara e Damiano MazzaI nipoti Lorenzo e Amanda con Matteo piangono la scomparsa della zia11-10-2018I cugini Eugenio, Claudio, Marilena, Ivana, Carla, Mara, Sonia, Stefania e Patrizia con le rispettive famiglie partecipano al dolore di Giovanni e Luca e ricordano con affetto la cara11 ottobre 2018Gino, Giusy, Federica Bosatelli sono vicini a Giovanni e Luca per la scomparsa della cara11 ottobre 2018Una persona come te, caranon si potrà mai dimenticare.Un forte abbraccio a tutti i familiari da Fabrizia, Gigi, Giacomo, Anna e Rosanna.11 ottobre 2018I dipendenti della Disossatura Langhiranese sono vicini al signor Giovanni, Luca e familiari tutti per la perdita di11 ottobre 2018Marsilli Paolo e Pelosi Gino con le famiglie partecipano al dolore dell'amico Giovanni per la scomparsa della carae si stringono a lui in un affettuoso abbraccio.11 ottobre 2018Gavino Cuccui e famiglia si uniscono al dolore di Giovanni e Luca per la scomparsa della cara11 ottobre 2018