RINA LEONARDI

Circondata dall'amore di chi l'ha conosciuta è mancatadi anni 79Lo annunciano con dolore il marito Carlo, la figlia Donatella con Fabrizio e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani venerdì 12 ottobre alle ore 11,45 partendo dalla Casa Protetta «Villa Santa Clotilde» in via Adorni, 9 per la Chiesa Parrocchiale di San Paolo Apostolo in via Grenoble, 9 indi per «Il Tempio» di Valera.Questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a tutto il personale medico e paramedico della Casa Protetta Villa Santa Clotilde per le amorevoli cure prestate.11 ottobre 2018La vicina di casa Anna Maria e la famiglia Brianti con affetto e gratitudine ricordano la signora11 ottobre 2018Sinceramente addolorati per la triste circostanza porgiamo a Donatella le nostre più sentite condoglianze per la scomparsa della caraGiuliana, Francesco e Matteo.11 ottobre 2018In questo triste momento i colleghi sono vicini a Donatella e familiari per la perdita della adorata mamma11 ottobre 2018Con grande affetto siamo vicini a Carlo e Donatella con Fabrizio per la perdita della caravicina di casa sempre sorridente e con «la porta aperta».Da tutte le famiglie del condominio Vienna.11 ottobre 2018Giuseppe, Donatella, Davide e Gianna stringono in un forte abbraccio Carlo, Donatella e Fabrizio per la perdita della cara11 ottore 2018I titolari e colleghi della Baretz partecipano al profondo dolore di Donatella e del papà Giancarlo per la perdita della carissima11 ottobre 2018