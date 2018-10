GIACOMO GAZZA

Quale gioia quando mi dissero:«andremo alla casa del Signore.»È tornato alla casa del Padredi anni 87Lo annunciano la moglie Valeria, le figlie Maria Paola con Maurizio Pietro e Giulia, Benedetta con Marco Caterina e Davide, la sorella Giliola e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 13 ottobre con partenza alle ore 9.30 dall'Ospedale Maggiore di Parma per la Chiesa di Bannone indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la chiesa SS. Trinità.Un sentito grazie al medico curante Dr. Paolo Tagliavini e a Valerio per le premurose cure prestate.12 ottobre 2018Ï Fernando ZaccardiÏ Fam. Vittorina GazzaÏ Scuola Materna MamianoÏ Fam. RocchiÏ Famiglia Paola, Emanuela FantiÏ Fam. Gazza Alda, Emma e SandroIlva Gazza e i nipoti si stringono alla famiglia per la scomparsa dello zio12 ottobre 2018Partecipiamo al dolore di Valeria, Paola, Benedetta e famiglie per la perdita del caroTi ricorderemo sempre con grande affetto.Elge, Lucia, Gino, Lorenzo; Giuliana, Roberta e famiglie.12 ottobre 2018Antonio e Antonia Viaro unitamente ai figli si uniscono al dolore di Valeria, Paola e Benedetta per la scomparsa del caro11 ottobre 2018Le famiglie Chiastra, Bertolotti, Ziverei sono vicine alla moglie Valeria, alle figlie Paola e Benedetta per la perdita del caro12 ottobre 2018Le famiglie Martini, Grossi, Ravanetti e Cavatorta sono vicini a Giliola per la perdita del fratello12 ottobre 2018Enio e Angela con Silvia, Stefania e le loro famiglie si stringono a Valeria, Paola e Titti per la scomparsa del carissimo12 ottobre 2018Eugenia, Franco, Pietro e Tina sono vicini a Giliola e famiglia per la scomparsa del fratello12 ottobre 2018Enrico, Marina e Lorenzo si uniscono al dolore di Valeria, Paola e Benedetta per la scomparsa del caro12 ottobre 2018