CROCE

Ci ha lasciati SILVANO ZAMBRELLI



Lo annunciano la moglie Daniela, i figli Matteo e Davide e la suocera Rina.



Il Santo Rosario verrà celebrato nella chiesa di Maria Immacolata la sera del 12 ottobre alle ore 20.30.



I funerali avranno luogo presso la stessa chiesa domani sabato 13 ottobre alle ore 10 con







partenza dalla Sala del Commiato Cof



di Viale Villetta 16 per il Tempio di Valera.



Un particolare ringraziamento agli infermieri domiciliari tutti per le amorevoli cure prestate.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Parma, 12 ottobre 2018



Ï Fam. Franco, Maria Guareschi



Ï Fam. Giuliano, Marzia Barozzi



Ï Fam. Andrea, Livia Guareschi



Ï Fam. Norberto, Patrizia Parma, Ebe Pioli



Ï Fam. Luciano, Cecilia Pioli, Giorgio e Claudia



Ciao SILVY



avevo immaginato per noi un altro avvenire.



Avevamo costruito insieme una splendida famiglia ed era giunto il tempo di raccoglierne i frutti, così non è stato.



Mi hai lasciato, te ne sei andato troppo presto.



Sei stato molto più di un marito premuroso e di un padre esemplare.



Sei stato il compagno di una vita. Della mia vita.



Daniela. Parma, 12 ottobre 2018



Ciao PAPI



avremmo tante cose da dirti, potremmo riempire pagine con i tuoi ricordi, ma sappiamo che non lo avresti voluto.



Con la mamma ci hai cresciuto, educato e ci hai reso gli adulti che oggi siamo.



Speriamo di esser stati i figli che meritavi, di averti reso orgoglioso di noi almeno quanto noi lo siamo stati di te.



Non ti dimenticheremo papi.



Matteo e Davide. Parma, 12 ottobre 2018



Guido Uberto, Elena e Francesca Tedeschi, con le collaboratrici di studio Barbara, Edda, Elisa, Giovanna e Silvia partecipano con affetto al grande dolore di Davide e famiglia per la scomparsa del papà SILVANO Parma, 12 ottobre 2018



Partecipiamo al lutto della famiglia Zambrelli per la perdita del caro SILVANO



Fermino, Eva, Eleonora, Carlo Alberto, Fortunata Sala. Parma, 12 ottobre 2018



Il Condominio «Elisabetta» e l'amministratore partecipano al lutto della famiglia per la perdita del caro SILVANO ZAMBRELLI Parma, 12 ottobre 2018