BRENNO FERRARI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 89Ne danno il triste annuncio i figli Giuseppe con Giuliana, Antonella con Giuliano, i nipoti Marco e Paolo con Barbara, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 13 ottobre alle ore 11.00 partendo dalla Sala del Commiato di Traversetolo per la Chiesa di Guardasone indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato nella Chiesa parrocchiale di Traversetolo questa sera alle ore 20.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.12 ottobre 2018Ï Famiglia Sergio e Paola MadureriÏ Famiglie Giancarlo e Riccardo GuarnieriÏ Tullio RainieriÏ Alberto Guarnieri e famigliaÏ Doriano e MarilenaÏ Fam. Elda e Michele GallaniÏ Mirco e RobertaÏ Marisa BeatrizzottiCiao nonnoMauro, Paola e Martina.12 ottobre 2018I cognati Ezio, Amelia, Mina e famiglie porgono le più sentite condoglianze ai familiari per la perdita del carissimo12 ottobre 2018Le impiegate dell'Agenzia Ferrari partecipano al dolore della famiglia per la perdita del caro12 ottobre 2018Vincenzo e Gianni Grisendi sono vicini a Giuseppe e Antonella per la perdita del caro12 ottobre 2018Gli amici del Bar Aurora: Alberto, Davide, Marco, Luigi, Sandro, Manuele e Roberto, Gianni, Eugenio sono affettuosamente vicini ad Antonella e famiglia per la perdita del caro papà12 ottobre 2018Le società sportive Junior e Piccardo Traversetolo sono vicine a Giuseppe per la perdita del caro12 ottobre 2018Partecipiamo al dolore di Giuseppe, Marco e familiari per la scomparsa die porgiamo sentite condoglianze.I collaboratori dell'agenzia Ferrari Assicurazioni: Cantarelli Elisabetta, Fabbrici Maria Stella, Ferrarini Massimo, Frugoni Lorenzo, Guarnieri Alberto, Mavilla Roberto, Meaglia Luca, Pelacci Paolo, Peri Maria, Pini Giuliano, Rolandi Federico, Rossi Pierluigi.12 ottobre 2018