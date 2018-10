ALBINO CANDELLARI

È mancatodi anni 77Con dolore lo annunciano le sorelle Sandra e Vanda, i cognati, i nipoti e i pronipoti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14,30 partendo dalla sala del commiato di Traversetolo per la Chiesa di Urzano indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Ringraziamo di cuore chi in questi mesi di disagio e sofferenza è stato in qualsiasi modo a lui vicino.13 ottobre 2018Le famiglie Tramelli Vincenti Bardiani Trapelli Cerciello Mainardi Loverde e Campus sono vicine a Vanda e Sandra per la perdita del fratelloe porgono sentite condoglianze.13 ottobre 2018Con profondo affetto ci stringiamo al dolore di Vanda e Sandra per la perdita del fratelloI dipendenti della Micheli Primo.13 ottobre 2018Ciaoamico di sempre!A Sandra, Wanda e famigliari tutti, le nostre più affettuose condoglianze.Giovacchino e Rosanna Leoni.13 ottobre 2018