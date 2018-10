FRANCESCO DE FRANCESCHI

«Non ti chiediamo, Signore,perchè ce l'hai tolto, ma tiringraziamo per il tempo in cuice l'hai lasciato».Ha chiuso serenamente gli occhiNe danno il triste annuncio la moglie Luisella, i figli Manuele, Filippo con Erika e gli adorati nipoti Edoardo e Lorenzo e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 15 alle ore 9.45 in Duomo, indi al cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato sabato 13 alle ore 18 in Duomo.Un sentito ringraziamento alla Pubblica Assistenza di Parma.13 ottobre 2018Ï Tino e famigliaÏ Fam. SuranoI fratelli Giuseppe, Claudio e Mino, con le rispettive famiglie, sono vicini a Luisella, Filippo e Manuele in questo triste momento per la scomparsa di13 ottobre 2018Alma, Ernestina e Tina stringono in un forte abbraccio l'amica Luisella e figli per la perdita del grande e amatissimoche ricordiamo per la sua simpatia e disponibilità.13 ottobre 2018Marco, Vinicio, Stefania e Leda sono vicini a Luisella, Filippo, Manuele e famigliari per l'improvvisa scomparsa dell'amato13 ottobre 2018Ugo Galvani e Alberto Michelotti partecipano al dolore dei familiari per l'improvvisa scomparsa di13 ottobre 2018