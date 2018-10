MARISA BERTOLOTTI

E' mancata all'affetto dei suoi cariLo annunciano il marito Renato, i figli Marco con Lisa, Matteo con Federica, le adorate nipoti Giulia e Sofia, la zia Adriana, la cugina Paola con Gian Paolo e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani alle ore 10.15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Santa Maria della Pace indi per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 presso la chiesa medesima.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.14 ottobre 2018Ï Fam. Oriente FabioÏ Liliana e Giampaolo NeriÏ Veneranda, Pierino, Roberto GuatteriÏ Almina, Vittorio e famigliaÏ Dall'Aglio Anna MariaÏ Patrizia MuttiÏ Giulietto, Mirella, OpeliaÏ Fam. Giuseppe Berinimi mancheranno le nostre chiacchierate e i tuoi consigli.La tua Franci.Con Marco, Matteo, Beatrice e il cugino Giuseppe con Maria Luisa ci stringiamo ai famigliari tutti.14 ottobre 2018Titolari e amici del Bar Harlem sono vicini all'amico Renato per la perdita dell'amata moglie14 ottobre 2018Gli amici della pizzeria Parigi ricorderanno sempre14 ottobre 2018Siamo vicini a Renato, Marco, Matteo e famiglia.Vivrai nei nostri ricordi dei bei momenti vissuti insiemeSalutaci Valter.Nora, Sabrina e Gilio.14 ottobre 2018Siamo vicini ai famigliari per la scomparsa della caraLoredana, Leonardo Montagna.14 ottobre 2018una grande amica, una grande donna, un doloroso saluto.A Renato, Marco e Matteo un consolatorio abbraccio.Cornelio, Martina, Sara, Chiara.14 ottobre 2018