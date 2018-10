FRANCESCA RAGAZZINI

È tornata alla Casa del Padredi anni 91Ne danno il triste annuncio il figlio Rinaldo con Beatrice, l'adorato nipote Riccardo, la sorella Anna ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 16 c.m. alle ore 10 partendo dalla Sala del Commiato del S. Mauro Abate di Colorno per la chiesa parrocchiale di Torrile.Le ceneri riposeranno nel cimitero di Torrile.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento vada a tutto il personale del S. Mauro Abate di Colorno.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Torrile.15-10-2018Ï Delpogetto Fabio e MarinaÏ Delpogetto Danilo e SaraÏ Maurizio, Rosalba e Federica GalvaniNanda con i figli Antonia, Andrea e rispettive famiglie ricordano con grande rimpianto ziae sono affettuosamente vicini a Rinaldo, Beatrice, Riccardo.15 ottobre 2018Rossella e Davide unitamente alle loro famiglie piangono la perdita della cara zia15-10-2018I cugini Buratti e Gruzza sono vicini a Rinaldo per la perdita della cara mamma15 ottobre 2018Gino, Chiara, Ilaria e Irene si stringono con affetto a Rinaldo, Beatrice e Riccardo nel ricordo della cara15 ottobre 2018Umberto, Gabriella e Daniela sono vicini a Rinaldo, Beatrice e Riccardo per la perdita della cara15 ottobre 2018