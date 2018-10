CLAUDIO UPALI

Improvvisamente è mancato ai suoi caridi anni 60Lo annunciano con dolore Ebe e Paolo, la mamma Bruna, il papà Giovanni e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 16 ottobre alle ore 15.30partendo dalla Sala del Commiato C.O.F. «Dallara» di Fornovo (via Solferino 16)per la chiesa di Ozzano, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Ozzano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.15 ottobre 2018Ï Famiglia Storci Ubaldo e IvanaÏ Panificio AlinoviÏ Roberto, Carla BellengiÏ Chiara, Enrico GoniÏ Fam. Giuliana, Pino CarnigliaÏ Trascinelli RobertaÏ Daniela, Mentore, Rossella, EnricoÏ Jimmy, Serafina, Domenica, ElioRina, Franca con Enrica, Ilaria, Giorgia e famiglie si stringono con affetto ed Ebe, Paolo e genitori per la perdita del caro15-10-2018La ditta Ampollini Otello Srl partecipa al lutto dei familiari per la perdita del caro15 ottobre 2018Elio Elli e famiglia unitamente ai collaboratori e a tutti gli amici dell'Osteria del Menestrello si stringono ai familiari per la perdita del caro15 ottobre 2018Carissimi Ebe e Paolo ci stringiamo a voi nel ricordo e nel dolore per l'improvvisa scomparsa di una persona speciale.CiaoCelide, Emanuela e Luca.15 ottobre 2018Romina, Massimo e Alfeo sono vicini in questo triste momento a Ebe, Paolo e famiglia per la scomparsa del caro15-10-2018Ciao caro amicoi bellissimi ricordi della nostra amicizia ci accompagneranno per sempre.Un forte abbraccio a Ebe e famiglia.Paolo e Wilma.15 ottobre 2018Le amiche della ginnastica con il maestro Simone porgono sentite condoglianze a Ebe per la perdita del caro15 ottobre 2018sei stato un amico buono, generoso, disponibile e tanto simpatico.Ci mancherai moltissimo.Un forte abbraccio ad Ebe e famiglia.Mery, Rudy e Filippo.15 ottobre 2018Angela, Angelo, Roberta, Ciro e Luce sono vicini a Ebe, Paolo e famigliari per la perdita del caro amico15 ottobre 2018gli amici ti ricordano con affetto.Deanna, Angelo, Paola, Piero, Ombretta, Egidio, Mariuccia, Angelo, Mara, Germano, Enos, Violetta, Laura, Iello, Silvana, Mario, Liliana, Carlo, Lucia, Guglielmo, Maddalena, Otello, Sandra, Ivo, Serafina, Gimmi, Piera, Loriano, Giovanna, Andrea, Roberto Levati, Giovanni.15 ottobre 2018E' stato bello conoscerti e condividere tanti bei momenti.Gabriella, Titti, Raffaella, Ermes.Ci stringiamo a Ebe, Paolo e famigliari in questo doloroso momento.15 ottobre 2018