EVASIO MELI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 83Ne danno il triste annuncio la moglie Maria, i figli Roberto con Sara, Andrea con Sabrina, i nipoti Angelica, Samuele, Leonardo e i parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 16 ottobre alle ore 9.45partendo dalle Sale del Commiato C.O.F. «Barbieri-Ghidini» (via Santi 14)per la chiesa di Medesano, indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Medesano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Andrea Zorandi e alla Casa Protetta «Patrioli» per le premurose cure prestate.15 ottobre 2018Ï Franco e Valeria Zecca e fam.Ï Bianca, Lucia BalestrieriÏ Caterina, Mariapia, Cristiano, GiuseppeÏ Franca e fam.Ï Gina, Bianca, LorenzaÏ Fam. Giorgio BarbieriCiaosei stato e sei un esempio di vita.Ti vogliamo bene.Angelica, Samuele, Leonardo.15 ottobre 2018Grazieper il bene grande che mi hai voluto.Sara.15 ottobre 2018la tua allegria e simpatia ci accompagneranno per sempre.Famiglie Sanelli Angelo, Consoli Davide, Girini Luca, Anna e Elisabetta.15 ottobre 2018Franco, Anna, Roberto, Cecilia sono vicini con affetto a Maria, Andrea, Roberto e famiglie per la perdita del caro15 ottobre 2018Ï Laura e Iello LoriPartecipiamo con affetto al vostro grande dolore per la perdita del caroFamiglia Calzolari e Pioselli.15-10-2018Siamo vicini a Maria, Roberto e Andrea per la perdita del caroFamiglie Giovanelli Carlo e Mora Stefano.15 ottobre 2018