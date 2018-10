EMILIA DI FIORE

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio il marito Redento, le figlie Daniela, Milena con Antonio, i nipoti Lorenzo, Mattia, Camilla, Martina e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani mercoledì 17 ottobre alle ore 14,00partendo dalle Sale del Commiato ADEper la chiesa di Valera, proseguiranno per il Tempio di cremazione.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.16 ottobre 2018Ï Mariella, Nicola, MicheleCiaomi mancherai tantissimo e abbraccio forte Redento, Daniela, Milena e famiglia.Veneranda.12 ottobre 2018Ziati ricorderemo sempre, ci uniamo al dolore di Redento, Daniela, Milena e famiglie.Franco, Carla con Lidio e Jessica, Marco con Enrica e i piccoli Thomas e Francesco.16 ottobre 2018Siamo vicini a Milena, Daniela e Redento in questo triste momento per la perdita della nostra caraFamiglia Sarobba Marianna, Mara, Mario con Matteo e Michela.16 ottobre 2018Ciaonon c'è lontananza per il cuore.Bruno, Pia e famiglia Grossi.16 ottobre 2018