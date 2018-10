ROSETTA GRASSI

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i figli Nicoletta con Antonio e Paolo con Emanuela e Mattia e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 17 ottobre con partenza alle ore 11,15 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Santa Croce indi al Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare ai Dott.ri Mossini e De Blasio e a tutto il personale del Reparto Medicina D'Urgenza dell'Ospedale Maggiore.Un grazie di cuore alla Sig.ra Sabrina e alla sua famiglia.16 ottobre 2018Ï Caterina e Angelo MennaI cugini Bruno, Giorgio, Maria Grazia e Giovanna con le loro famiglie partecipano al lutto di Paolo e Nicoletta per la perdita della Mamma16 ottobre 2018Federico, Luisella, Alessandro e Silvia abbracciano Paolo e Nicoletta per la perdita dell'indimenticabile16 ottobre 2018La Pizzeria «Da Pepino» è vicina in questo particolare momento a Nicoletta e Paolo per la perdita della cara mamma16 ottobre 2018Ciaocara amica nei giorni migliori.Vanna e Giovanni Ortalli.16 ottobre 2018Ciaomi ricorderò i bei momenti trascorsi insieme.Sono vicina a Paolo, Nicoletta e Antonio.Emanuela con Mattia.16 ottobre 2018Bice, Gisella, Ivo, Marianna, Federica, Luca, Thomas sono vicini a Paolo per la perdita della mamma16 ottobre 2018Giovanna è vicina in questo triste momento a Nicoletta e Paolo per la scomparsa della carissima amica16 ottobre 2018Giuliana, Rosaria e Maurizio sono affettuosamente vicini ai famigliari per la perdita della cara16 ottobre 2018