NELLA MORINI CAVAGNI

E' mancatadi anni 95Tristemente lo annunciano le figlie Valeria e Mara, il genero Claudio, il fratello Carlo, i nipoti Ramona, Natalia, Alhambra, Benedetta, Ermanno, Giada, Luca e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani mercoledì 17 ottobre alle ore 10 partendo dalla Villa Parma per la chiesa delle SS. Stimmate, indi si proseguirà per il cimitero della Villetta.Questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento ad infermieri ed operatori del secondo piano I Tigli per le amorevoli cure prestate.16 ottobre 2018Ï Famiglie Ermes, Elena, Andrea, Lucia MinardiÏ Fam. Piero FerrariÏ Emma Belucchi e MalvinaI nipoti Andrea e Manuela con le figlie partecipano al dolore di Valeria, Mara e delle rispettive famiglie per la scomparsa di zia16 ottobre 2018Paola, Daniela e famiglie salutano con affetto zia16 ottobre 2018Le famiglie e il negozio del Condominio di Via Montanara 25 partecipano al lutto di Mara e famiglia per la perdita della cara16 ottobre 2018Siamo vicini al dolore di Mara, Valeria e famigliari per la perdita della cara mammaTina, Pierino e Pupa.16 ottobre 2018