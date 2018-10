CROCE

E' mancata all'affetto dei suoi cari NAZARIA VECCHI



di anni 64



Ne danno il triste annuncio il marito Francesco, il figlio Aurelio e parenti tutti.



I funerali avranno luogo mercoledì 17 ottobre alle ore 10.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per il Tempio di Valera.



Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20 nella chiesa di San Leonardo.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Non fiori ma offerte all'Associazione Culturale Portos.



Un particolare ringraziamento all'Assistenza Pubblica di Parma. Parma, 16 ottobre 2018



I medici e il personale dell ' Ambulatorio San Moderanno sono vicini a Franco e ad Aurelio per la perdita improvvisa della nostra cara collega



Dott.ssa NAZARIA VECCHI Parma, 16 ottobre 2018



I medici ed il personale amministrativo della Medicina Legale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl di Parma partecipano al dolore della famiglia Mastrantuono Vecchi per la scomparsa della cara NAZARIA Parma, 16 ottobre 2018



Il Presidente ed il Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Parma partecipano con profondo cordoglio al dolore della famiglia per la scomparsa della collega



Dott.ssa NAZARIA VECCHI Parma, 16 ottobre 2018



Giuseppina Gamalero partecipa con stima e affetto al grave lutto che ha colpito l'avvocato e amico Francesco per l'improvvisa scomparsa della moglie, signora NAZARIA Parma, 16 ottobre 2018



La famiglia D'Alba partecipa commossa al dolore dei familiari per la scomparsa della cara



Dr.ssa NAZARIA VECCHI Parma, 16 ottobre 2018



Le famiglie Lauria e Rizzuti partecipano addolorate al lutto dei familiari per la scomparsa della



Dott.ssa NAZARIA VECCHI Parma, 16 ottobre 2018



Partecipano sentitamente al dolore dell'amico Francesco per la scomparsa della moglie NAZARIA



gli amici Roberto Nicosia, Felice Liberatore, Carlo Mori. Basilicanova, 16 ottobre 2018