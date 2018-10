NANDO ARDUINI

Circondato dall'amore dei suoi cari si è spentodi anni 92Ne danno il doloroso annuncio i figli Patrizia e Armando con Francesca, i nipoti Silvia con Matteo, Giuseppe con Klea, la sorella Nella, il fratello Gino, i cognati, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 16 ottobre alle ore 15 partendo dalla Sala del Commiato in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Fornovo indi al cimitero di Montesalso.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a tutti coloro che gli sono stati vicino con attenzione e premure.16 ottobre 2018Ï Famiglia Conforti Giancarlo e BrunaÏ Cassi Vincenzo e GabriellaÏ Famiglia Mario Pometti e figliI fratelli Nella con Tonino, Gino con Irma e figli piangono la perdita del caroe si stringono con affetto a Patrizia, Armando e famiglie.16 ottobre 2018Enrichetta, Irma e famiglie partecipano al lutto di Armando e Patrizia per la perdita del papà16 ottobre 2018I componenti del gruppo Orma Grossa sono vicini a Armando e famiglia per la perdita del caro16 ottobre 2018