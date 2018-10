CROCE

Ha raggiunto il suo caro Lino IDA COCCONI VED. QUAGLIOTTI



Ne danno il triste annuncio il figlio Roberto con Graziella, gli adorati nipoti Elisa con Nicola ed Andrea con Ilaria, il fratello Dario, le sorelle Anna ed Elda, la cognata, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.



I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 17, alle ore 15 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Sorbolo (ore 15.30) indi si proseguirà per il cimitero locale.



Il S. Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale.



Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.



Un particolare ringraziamento vada al medico curante dottoressa Barbara Tarana ed alle infermiere domiciliari del Comune di Sorbolo per la professionalità e l'affettuosa assistenza.



Non fiori ma offerte all'Avis-Cri-Aido di Sorbolo. Sorbolo, 16 ottobre 2018



Ï Boris, Katia, Ilenia, Stefano



Ï Famiglia Monti



Ï Famiglie Fanfoni Lambertini



Bordini Paolo e Conte Mattia con le rispettive famiglie sono vicini ad Andrea e famigliari per la scomparsa della cara nonna signora IDA Sorbolo, 16 ottobre 2018