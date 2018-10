ADRIANA OLLARI

Cuore immenso, sorriso e ironia.Ci ha lasciatodi anni 89Ne danno il triste annuncio la figlia Mariella con Guido, la nipote Mauretta con la famiglia ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 17 c.m. alle ore 10 partendo dall'abitazione presso la «Locanda Mariella» per la chiesa di Fragno.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nell'abitazione.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento vada a Maricela, Zina e Rosa.Non fiori, ma opere di bene.16-10-2018Ï Silvano AttoliniUn grande e affettuoso abbraccio a Mariella e Guido per la scomparsa della loro caraEmanuela, Giorgia e Luca.16 ottobre 2018Mauretta Gianpaolo ed Evelina sono vicini a Mariella e Guido per la scomparsa della cara16 ottobre 2018Siamo vicini a Mariella, Guido e Marisa per la perdita della carissimaPaola e Vincenzo Silvani.16 ottobre 2018Eugenio e Dino Zantelli con le famiglie sono vicini a Mariella, Guido e familiari per la perdita della loro cara16 ottobre 2018Ciaoun ultimo abbraccio affettuoso a te e a Vergio.Stefy, Luca, Arianna, Virginia e nonna.16 ottobre 2018Antonia e Paolo, Nelda e Emanuele e Luigi abbracciano con affetto Mariella e Guido nel ricordo della cara16 ottobre 2018Franco e Ornella partecipano al dolore di Mariella e Guido per la scomparsa della cara16 ottobre 2018Dario e Alessandro con le loro famiglie partecipano al dolore di Mariella e Guido per la scomparsa della signora16 ottobre 2018