RINA MERIGHI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 97Lo annunciano le nipoti Franca con Fulvio, Simona con Vito, i pronipoti Francesca, Valentina, Giulia e Davide e parenti tutti.i funerali avranno luogo domani alle ore 10.45 partendo da «Villa Parma» per la Chiesa di San Marco indi per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la Chiesa medesima.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un grazie alla Dott.ssa Gorreri e a tutto il personale della «Casa Residenza Gulli» per le amorevoli cure prestate.17 ottobre 2018