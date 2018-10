LUIGINO GANDINI

«Non piangete la mia assenza, sentitemi vicino e parlatemi ancora.Io vi amerò dal Cielo come vi ho amati sulla terra.»(S.Agostino)Improvvisamente è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 87Ne danno il triste annuncio la moglie Bruna, i figli Antonella con Franco e Giuseppe con Tatiana, gli adorati nipoti Letizia, Michele, Lorenzo e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi giovedì 18 c.m. alle ore 11 nella Chiesa Parrocchiale di Soragna indi al cimitero locale.La cara salma sarà fatta giungere dall'Ospedale Maggiore di Parma.Si ringraziano il Dott. Luca Marani e il Dott. Paolo Pattoneri per le amorevoli cure prestate.Si ringraziano inoltre Anna e Valeria per avergli voluto tanto bene.Il presente serve di partecipazione e di ringraziamento.Non fiori ma eventuali offerte alla C.R.I. di Soragna.18 ottobre 2018Ï Marzia, Tato ed AlessandroÏ Fam. Bruna e Franco FranziniÏ Giovanni, Marzia, Giulia, Dario BergamaschiÏ Giulio e Luigia BergamaschiÏ Elio e RomanaÏ Paola, Claudio ed EleonoraÏ Angela e Silvio GureschiAvis Soragna e il Gruppo Cicloamatori sono vicini ai familiari per l'improvvisa perdita di18 ottobre 2018Soci e collaboratori dello Studio Associato Furlotti esprimono commossi il loro cordoglio a Letizia ed alla famiglia Gandini per l'improvvisa scomparsa del signor18 ottobre 2018