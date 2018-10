FRANCA PORCARI

È mancata al grande affetto dei suoi cariNe danno il doloroso annuncio la mamma Carmen, il marito Raffaele, i figli Andrea e Simona, i fratelli Giuseppe, Romano e Mara con le rispettive famiglie ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi giovedì 18 c.m. partendo dall'abitazione dell'estinta per la chiesa parrocchiale di Soragna ove alle ore 15 sarà celebrato il rito funebre indi al cimitero di Busseto.Il presente serve di partecipazione e di ringraziamento.Un particolare ringraziamento alla Dott.ssa Maria Luisa Pezzani e ai Militi della C.R.I. di Soragna.Non fiori ma offerte alla C.R.I. di Soragna.18 ottobre 2018Gli zii Antonio e Bruna con Michela si stringono a Lele, Simona ed Andrea in questo triste momento per la perdita della cara18 ottobre 2018I soci del Caseificio Pongennaro sono vicini a Raffaele e Fausto per la perdita della cara18 ottobre 2018Massimo Pezzani e gli amici dell'Antica Ardenga si stringono al dolore di Andrea ed ai suoi familiari per la perdita della carissima18 ottobre 2018