EMMA VIGHI

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 84Ne danno il triste annuncio i figli Maurizio, Antonio e Sandra con le rispettive famiglie, il fratello Misto, i cognati, i nipoti unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà domani venerdì 19 alle ore 9.30 partendo dall'Ospedale di San Secondo per la chiesa di Torricella ove alle ore 10 sarà celebrata la Santa Messa indi al Tempio di Valera.Le ceneri saranno deposte nel cimitero di Sissa.Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20.30.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.18-10-2018Ï Rita, Attilio NeriÏ Mirella, SimonaÏ Famiglia Solini Rina, Alberto e LauraÏ Paola MaggiÏ Fam. Legnani PioliCiaograzie per il tuo infinito amore.I tuoi nipoti Alessandro, Emanuel, Mirko, Alice, Sofia, Gianluca, Samuele, Mattia e Giorgia.18 ottobre 2018Gli amministratori e soci della Nuova Arti Unite Scpa partecipano commossi al lutto che ha colpito l'amico Maurizio per la perdita della cara mamma18 ottobre 2018La ditta Cagozzi Gian Paolo & C. Srl partecipa al dolore che ha colpito la famiglia Luzzara per la scomparsa della signora18 ottobre 2018Amici e colleghi della Cooperativa Bruno Buozzi si stringono con affetto in un forte abbraccio a Maurizio, Alice e familiari nel dolore per la scomparsa della cara signora18 ottobre 2018Gli amici della Casetta di Torricella ricordano la cara amica18 ottobre 2018