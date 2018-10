MASSIMINO GRISENTI

Ha terminato la sua lunga corsa raggiungendo al fine il traguardo il nostrodi anni 95Annunciano il decesso i nipoti unitamente a tutti i parenti.Si ringraziano il medico curante Dr. Carlo Ravanetti per l'assistenza costante prestata con grande professionalità ed il badante Manuel Caceres sempre affettuosamente presente.Il funerale avverrà venerdì 19 ore 14.30 nella chiesa di S. Maria del Rosario di via Isola da cui il feretro partirà per il Tempio di Valera.Il presente annuncio serve quale partecipazione e ringraziamento.18 ottobre 2018I condomini del condominio Monti partecipano al lutto della famiglia Grisenti per la scomparsa del signor18 ottobre 2018