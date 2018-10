ANGELA TAGLIAVINI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 67Ne danno il triste annuncio il marito Eugenio, i figli Luca con Valentina, Samanta con Salvatore e gli adorati Leonardo e Mattia, i cognati, i nipoti, ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 19 alle ore 10.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Sorbolo (ore 11.00) indi si proseguirà per il Cimitero di Ugozzolo.Serve il presente di partecipazine e ringraziamento.Un grazie a tutto il personale del Centro Dialisi di Colorno per le premurose cure ed un ringraziamento a tutti i militi della Cri di Sorbolo per il prezioso aiuto.Il S. Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la Chiesa Parrocchiale.Non fiori ma offerte al Reparto «Neonatologia» dell'Ospedale Maggiore di Parma.18 ottobre 2018Ricordando con affetto la carasiamo vicini ad Eugenio, Samantha e Luca.Gian Luca, Maria Luisa e Alice.18 ottobre 2018