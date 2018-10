RENATO BETTATI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 87Ne danno il triste annuncio la moglie Rosa, i figli Giuseppe e Marina, la nuora Cinzia, i nipoti Gaia e Gian Marco e i parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 19 ottobre alle ore 14,45 partendo dall'ospedale di Vaio per la Chiesa di Casalbarbato indi al cimitero locale.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella Chiesa di Casalbarbato.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.18 ottobre 2018Il Gruppo Alpini di Fontanellato, piange il suo fondatore e primo Capogruppoandato avanti nel Paradiso del «Signore delle Cime.»18 ottobre 2018Un abbraccio fortissimo a Marina per la perdita del caro papàKatia e famiglia.18 ottobre 2018Le famiglie Cunsolo Salvatore, Ione, Barbara, Gaetano e Franco sono vicine ai familiari per la scomparsa dell'amatissimo18 ottobre 2018