LUIGI PARMIGIANI

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 60Lo annunciano la mamma Edvige, i fratelli Fabrizio con Manuela e Alice, Stefano con Cinzia, le zie e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 14.15, partendo dall'Ospedale Vaio di Fidenza per la chiesa parrocchiale di Pellegrino P.se ove alle ore 15.00 si svolgerà il rito funebre, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento ai medici curanti Dott. Ferrentino, Dott. Rizzoli, Dott. Marletta, all'Assistenza Pubblica di Pellegrino e inoltre a tutto il personale della Casa Protetta «P. Corsini» di Pellegrino.La famiglia ringrazia il reparto di «Medicina Interna» e «Neurologia» dell'Ospedale Vaio di Fidenza.Un grazie di cuore all'amico Dott. Marco Mordacci.18-10-2018Ï Luisa CroviniÏ Ines Mussi, figli e famiglieÏ Fam. Giovanni, Alessandra GraminiÏ Emanuele, Gloria e Angelica LeontiniÏ Franco Mussi e famigliaÏ Andrea Peracchi e famigliaCi uniamo con tanto affetto a zia Edvige, Fabrizio, Stefano, Manuela e Alice per la perdita del caroche resterà sempre nei nostri cuori.Cinzia, Giorgio, Sara, Cristian, Adriana e Alessio.18 ottobre 2018In cielo splende una nuova stella.Daniela, Filippo, Luca e Giacomo si stringono ad Edvige, Fabrizio, Manuela, Alice e Stefano nel ricordo del caro18 ottobre 2018Cesare con Boguscia, Dagmar sono vicini a Edvige, Fabrizio, Stefano per la perdita del caro18 ottobre 2018Ciaoi momenti passati insieme rimarranno sempre nei nostri cuori.I «tuoi amici di sempre» di Pellegrino.18-10-2018Giovanni Solari, Andrea Piroli e Nicola Mangiavacca, con le rispettive famiglie, porgono a Fabrizio, Stefano e familiari le più sentite condoglianze per la perdita del caro18 ottobre 2018