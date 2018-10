MARCO MARCHESI

Circondato dall'affetto dei suoi cari ci ha lasciatodi anni 49Lo annunciano con tanto dolore la mamma Anna, il papà Bruno, il fratello Paolo con Barbara, le adorate nipoti Alice e Nicole con Mattia unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà domani sabato 20 alle ore 09.00 partendo dal Centro Cure Progressive Coruzzi di Langhirano per la chiesa di Roncocampoccaneto ove alle ore 10.00 sarà celebrata la Santa Messa indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20.30.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Sensi di stima e gratitudine vadano a tutto il personale della Casa Scarzara, al medico curante Dottor Conti, al Dottor Magnano ed a tutto il personale del Centro CP Coruzzi per le amorevoli cure profuse.19 ottobre 2018Ï Stefano, Bruna BottiÏ Fam. Adamo MordacciÏ Fam. Umberto CorradiÏ Fam. Luca GasparettiÏ Fam. Fausto Dall'AstaÏ Famiglie Graziano, Fabrizio, Valerio e Vania Dall'AstaÏ Famiglia Bernardi CombesÏ Ornella e Severino MonicaÏ Antonella e Corrado PelosiÏ Famiglia Carlo e Fabrizio RuggeriÏ Famiglia Dodi RobertoÏ Bianca Giuliana Paolo CompianiÏ Fam. Gianni, Ezio e Giuseppe FerriI cugini Fabrizio e Mario, Alba e Giulio, Adriana e Paolo, Massimo, Catia, Stefano, Luisa e Ermes unitamente alle loro famiglie partecipano al lutto della famiglia Marchesi per la scomparsa del caro19 ottobre 2018Fabrizio, Barbara, Andrea, Patrizia, Giuseppe e Saura sono vicini in questo doloroso momento a Paolo e famiglia per la perdita del fratello19 ottobre 2018Oreste Ramenzoni e famiglia, insieme a tutti i collaboratori della RM Spa, partecipano al dolore di Paolo e genitori per la perdita del caro19-10-2018«Tenersi stretto stretto in tascail mondo per poi ridarlo ungiorno solo a te.»Ciaoun abbraccio affettuoso.Nicole e Alice.19 ottobre 2018Gli amici della compagnia di Ronco ricordando i tanti momenti trascorsi insieme salutano con un caloroso abbraccio il carissimoe si uniscono al dolore della famiglia.19 ottobre 2018Massimo e Cinzia, Carlo e Maria Angela, Antonio e Tiziana, Renato e Orlanda, Ivano e Laura, Matteo e Anna Maria in questo momento di dolore sono vicini a Paolo, Barbara e famiglia per la perdita del caro19 ottobre 2018Gli amici delle elementari Danilo, Elisabetta, Nicola, Paolo e Roberto si stringono in un ultimo ed affettuoso abbraccio al caro amicoe si uniscono al grave lutto della mamma Anna, del papà Bruno e del fratello Paolo.19-10-2018Gli amici Luigi, Stefania, Luca, Cristina, Angelo, Paola, Mirco, Emanuela, Marco e Barbara sono affettuosamente vicini a Paolo, Barbara e familiari per la perdita del caro19 ottobre 2018Alberto, Mario Ponzi e figlie con le rispettive famiglie sono vicini con affetto a tutta la famiglia Marchesi per la perdita del caroe porgono le più sentite condoglianze.19 ottobre 2018La famiglia Alberto Garbazza si stringe al dolore di Bruno, Anna e Paolo per la perdita del caro19-10-2018Marisa, Claudio, Roberto con Simona, Gregorio, Edoardo e Ginevra partecipano al dolore della famiglia Marchesi per la perdita del caro19 ottobre 2018