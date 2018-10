LUISA MONESI

È tornata alla Casa del Signoredi anni 97Ne danno il triste annuncio i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 20 ottobre alle ore 10,00 partendo dall'abitazione in via Don Minzoni 4 per la Chiesa di Costamezzana indi al cimitero locale.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella Chiesa di Costamezzana.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.19 ottobre 2018La comunità di Costamezzana unita nel dolore e nella preghiera partecipa al lutto dei famigliari per la perdita della carasorella di Don Rino, compianto parrocco di Costamezzana mai dimenticato.19 ottobre 2018