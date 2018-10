LINA MUSOLI

Nella Fede serenamente ci ha lasciatidi anni 86Ne danno il triste annuncio i figli Rita con Romano, Eugenio con Antonella, il nipote Nicola con Claudia e i pronipoti Lorenzo, Leonardo, le sorelle, i cognati ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi stesso alle ore 15.00 nella chiesa di Grotta, partendo dall'Ospedale di Vaio, indi riposerà nel cimitero locale.Si ringrazia fin d'ora quanti in ogni modo vorranno onorarne la memoria.19 ottobre 2018Ï Mafalda BianchiÏ Stefania, Fabrizio, Marina, MarcoÏ Giorgio e Cinzia PinettiÏ Armando, Simona e Studio BaroniTitolari, colleghi e collaboratori di Profilinox Spa partecipano al grave lutto che ha colpito il signor Eugenio per la scomparsa della cara mammae porgono le più sentite condoglianze.19 ottobre 2018Partecipiamo al dolore di Eugenio per la scomparsa della mammaGiovanni, Laura, Enrico Vender e Manuela Mattioli.19 ottobre 2018Addolorati porgiamo le nostre più sentite condoglianze al collaboratore Eugenio Dalfi Tanzi per la scomparsa della cara mammaI Titolari e le Maestranze della ditta Acciai Vender Spa.19 ottobre 2018Ci stringiamo con affetto ad Eugenio e famiglia per la scomparsa della mammaMarco, Laura, Daniele, Giovanna.19-10-2018Le famiglie Di Bacco Edoardo con Mary, Di Bacco Cristian con Laura partecipano al dolore di Eugenio e famiglia per la perdita della mamma19 ottobre 2018