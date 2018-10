GIANFRANCO MONTI

È mancato ai suoi caridi anni 88Ne danno il triste annuncio Nera Ampollini, la figlia Nicoletta con Paolo, gli adorati nipoti Jessica e Manuel, il cognato, la cognata e parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 19 ottobre alle ore 14.45 nella chiesa di San Michele provenendo dall'Ospedale di Vaio indi al cimitero di Pieve Cusignano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento alla Dott.ssa Rosanna Lavezzini, al reparto di Cardiologia dell'Ospedale di Vaio e al Dott. Stefano Baccarini.Un sentito ringraziamento alla signora Cecilia per le cure prestate.19 ottobre 2018Ciaol'onestà e la sincerità che tu ci hai insegnato le porteremo sempre con noi.Jessica e Manuel.19 ottobre 2018Bazzocchi Lino e Marisa sono vicini a Nera, Nicoletta e famiglia per la perdita del caro19 ottobre 2018Gli amici Cesare, Giliola, Gianni, Milva e famiglie sono vicini a Nicoletta per la perdita del caro papà19-10-2018