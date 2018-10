LETIZIA CORTESI

Ci ha lasciatidi anni 93Marisa e Gianni con Gianluca e Bertrand e famigliari tutti annunciano con profonda tristezza la scomparsa della cara zia.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 11.00 partendo da Villa Benedetta, per la chiesa parrocchiale, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a tutto il personale di Villa Benedetta per l'assistenza e le cure prestate.20 ottobre 2018Ï Vincenza Menozzi MagnaniMariola, Marianna con Savino, Margherita e Clara piangono la scomparsa della loro dolce20 ottobre 2018Carissimaabbiamo condiviso gioie e dolori per un lungo tratto di vita, uniti da grande e sincera amicizia.Ciao Tissia, sarai sempre nei nostri pensieri.Imelde, Giuseppe e Andrea.20 ottobre 2018