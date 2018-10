ANNA MARIA LUCARELLI

È tornata ad abbracciare il suo amatissimo FrancoPiangono l'adorata mamma i figli Federico e Ardiccio con Titti ed Elettra, la nipote Cecilia e famiglia.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 18 presso la chiesa del Sacro Cuore.I funerali si svolgeranno lunedì 22 ottobre alle ore 9,45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la stessa chiesa indi al cimitero della Villetta.Si ringraziano sentitamente i Dottori Mossini e Scioscioli e la loro equipe della Medicina d'Urgenza di Parma.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.20 ottobre 2018Michele, Elisabetta e Francesca sono vicini ad Ardiccio e Federico per la perdita della mamma20 ottobre 2018Il Consiglio Direttivo ed i Soci tutti dello Sporting Club Parma partecipano al dolore della famiglia Casanova per la perdita della Socia Signora20 ottobre 2018Con il rimpianto di una intera vita trascorsa in amicizia e pensandoLa ora felice con il suo Franco, Carlo e Gianna Nonnis-Marzano piangono con Ardiccio, Federico e Cecilia la scomparsa di20 ottobre 2018Il Gruppo Bridge della Famija Pramzana partecipa al lutto della famiglia per la scomparsa della nostra amica20 ottobre 2018rimarrai nei nostri cuori nel ricordo dei bei momenti trascorsi insieme.Giancarlo, Annalisa, Raffaella e Maria Chiara si stringono con affetto a Ardiccio, Federico e Cecilia.20 ottobre 2018Letizia, Elisa, Maxime, Gabriel ed Etienne si stringono in un abbraccio ad Ardiccio e Federico in questo triste momento per la perdita della cara20 ottobre 2018Cecilia con Francesco, Giovanni e Isotta, Emiliano ed Alba partecipano al dolore dei cugini Ardiccio e Federico per la perdita dell'amata mamma20 ottobre 2018Con fraterno affetto Carlandrea prende parte al dolore di Ardiccio e dei suoi famigliari per la scomparsa della madre signora20 ottobre 2018