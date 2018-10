Serenamente è mancata, circondata dall'affetto dei suoi cariDott.ssaA funerali avvenuti lo annunciano con infinito dolore la figlia Carlotta con Paolo, il nipote Bernardino con Antonella.Si ringrazia per la sentita partecipazione.21 ottobre 2018I condomini e gli l'amministratori del Condominio «Rondani» di via Rondani 6 Parma porgono sentite condoglianze ai familiari per la scomparsa dellaDott.ssa21 ottobre 2018