BRUNA BOSELLI

«Noi siamo fatti di cielo;ci fermiamo un poì qui e poicontinuiamo il nostro cammino».(Giovanni XXIII)Mamma, in questo ultimo periodo il tuo cammino non è stato dei più facili ma hai affrontato queste prove con forza e coraggio.Il giorno 17 ottobre è mancatadi anni 94Con la speranza che il suo riposo sia dolce e senza dolori, ne dà il triste annuncio la figlia Paola.La cara Bruna riposa nel cimitero di Vigatto vicino al marito Renzo.A tutti coloro che ci sono stati vicini con una visita, un sorriso o «una zuppa speciale» grazie di cuore.Un particolare ringraziamento all'Hospice Piccole Figlie per la professionalità e l'umanità dimostrate.21 ottobre 2018Proprietari ed Amministratore del Condominio «A. da Messina» -Via A. da Messina, 22 - PR- partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa della loro cara21 ottobre 2018Paola, ti sono vicina in questo triste momento per la perdita della mammache ricorderò sempre con affetto.Luciana.21 ottobre 2018