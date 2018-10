GIANALESSANDRO ISI

Quelli che ci hanno lasciato non sono assenti,sono invisibili, tengono i loro occhi pieni digloria fissi nei nostri pieni di lacrime.«Sant'Agostino»La moglie Giovanna, la figlia Elisabetta con Riccardo e il piccolo Edoardo, il fratello Ludovico annunciano profondamente affranti la perdita del loro amatissimoDott.di anni 91I funerali avranno luogo domani lunedì 22 ottobre alle ore 14.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di Santa Teresa di Gesù Bambino (Oratorio dei Rossi) in via Garibaldi, 28 indi per il cimitero della Villetta.Questa sera alle ore 17.30 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al fratello Ludovico per la continua e affettuosa presenza dimostrata in questi anni.Si ringraziano il Dott. Carlo Ravanetti, il Dott. Diego Ardissino, il Dott. Roberto Capra e il Dott. Luigi Vignali.Si ringrazia inoltre Padre Roberto, Tamara Spinu, Diana Spinu, Aurica Gilca, Elena Pintilie, Stela Kaskova, Fausto Tosi, Gigi Vecchi, Angelo Cavandoli, Luigi Balestrieri, Paola Castellani, Giancarla Zonca per le amorevoli cure prestate.No fiori ma opere di bene.21 ottobre 2018Ï Guido e Gaby TedeschiÏ Galimi Pasquale LeoneÏ Roberto Caprail piccolo Edoardo ricorderà sempre il caro nonno.Tua Elisabetta.21 ottobre 2018Carosono certo che nel consesso degli angeli risentirai la Tua musica e e riprenderai le discussioni su Wagner e Verdi con papà e Domenico, mentre io non riesco più ad ascoltarne una nota...Tuo Ludovico.21 ottobre 2018I nipoti Gaspare, Angelica e Maddalena, con le famiglie, partecipano al dolore di Giovanna ed Elisabetta per la scomparsa di21 ottobre 2018Savina, Orazio, Pietro, Tina Coghi sono affettuosamente vicini a Elisabetta in questo doloroso momento per la perdita del padreDott.21 ottobre 2018Antonio e Mimma Braibanti molto addolorati per la perdita dell'amico fraternosono affettuosamente vicini a Giovanna, Elisabetta e a tutti i famigliari.21 ottobre 2018Barbara G., Isabella, Barbara C., Sabrina, Loredana e Elio sono vicini all'Avv. Ludovico Isi e famiglia per la perdita del fratelloDOTT.21 ottobre 2018Roberta Gandolfi ricordando il caroabbraccia affettuosamente Elisabetta e Giovanna.21 ottobre 2018Isa Guastalla, Franco e Maria Cristina Cornelli, partecipano al dolore della famiglia delDott.nel nome di una lunga amicizia e di un grande affetto.21 ottobre 2018Pietro con Francesca, Stefania e Luca, piangono con tristezza il carouomo di straordinaria simpatia ed acume, stringendosi con affetto a Ludovico, Maria, Giovanni e familiari tutti.21 ottobre 2018Siamo vicini in questo doloroso momento a Giovanni Ludovico Isi, Giovanni Battista Isi e Elisabetta Isi per la scompara del caroVittorio Anelli e Giuseppe Cornetti.21 ottobre 2018Ricordando con nostalgia le lunghe chiacchierate e gli appuntamenti quotidiani in via Farini, Antonella e Mauro salutanoprezioso amico di una vita.Un abbraccio affettuoso a Giovanna e Elisabetta.21 ottobre 2018la tua musica bellissima ti accoglierà in cielo.Con tanta stima le più care preghiere.Maria Cristina Chiusa.21 ottobre 2018