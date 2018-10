OLGA CREMONINI

Ad esequie avvenute, il marito Enzo annuncia con infinita tristezza la scomparsa di21 ottobre 2018Quando ho avuto bisogno tu ci sei sempre stata.Grazie!Elvezia.21 ottobre 2018Mara e Catia ricordando con tanto affetto e riconoscenza i bei momenti trascorsi con la carastringono in un forte abbraccio lo zio Enzo.21 ottobre 2018Non omnis moriar.La tua vita e il tuo affetto carasono parte di noi.Anna e Maurizio con Stefano, Elisa e Giulio.21 ottobre 2018È molto difficile continuare a vivere senza di te.Soltanto il ricordo dell'amore ci farà andare avanti.Sarai sempre nel mio cuore carissimaChiara.21 ottobre 2018Ci mancherai molto carissimaJasmine e Patrck ti ricorderanno sempre con tanto affetto e abbracciano il caro zio Enzo.21 ottobre 2018Meche e Tim con Giorgia, Elisabetta ed Arianna, sono vicini con tanto affetto allo zio Enzo in questo momento di profondo dolore ricordando per sempre la cara21 ottobre 2018«Brillarono un tempo per te luminosi giorni di sole, quando eri solito andare dove la fanciulla ti guidava, amata da noi, quanto non sarà mai amata da nessuno».(Catullo)Eleonora, Elisa e Stefano.21 ottobre 2018Nel ricordo di una lunga affettuosa e sincera amicizia Dante e Dirce piangono la scomparsa die nel dolore e nella preghiera sono vicini a Enzo.21-10-2018Nel ricordo di una lunga e sincera amicizia, ci uniamo con un fraterno abbraccio al profondo dolore di Enzo porgendogli le nostre più sentite condoglianze e i sentimenti del nostro più vivo cordoglio per la perdita dell'adorata moglieFranca e Paolo.21 ottobre 2018Luciano e Pupa Cacciani con Maurizio ed Anna, Stefano ed Elisa e Giulio, sono vicini a Enzo per la scomparsa della adorata21 ottobre 2018