EGIDIO AGOSTI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 90Ne danno il triste annuncio: la moglie Bruna, il figlio Claudio con Maria Teresa, le nipoti Chiara con Marco e Camilla, Elisabetta con Michele e Giovanni, la cognata e i parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 22 c.m. alle ore 10.00 nella chiesa di Parola, provenendo dall'Ospedale di Vaio, indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Parola.Non fiori ma eventuali offerte alla Croce Verde di Noceto e all'Associazione Dr. Bruno Mazzani onlus c/o Hospice di Vaio.Il presente serve di partecipazione e anticipato ringraziamento.Un particolare ringraziamento al dr. Gianluca Gorreri, alle infermiere domiciliari di Noceto ed a tutto il personale del Centro Cure Palliative dell'Ospedale di Vaio.21 ottobre 2018Ï Rinaldo, Rodolfo, Emilio, Giulio OnestiÏ Osteria Della PostaÏ Associazione Il PaniereIl Presidente, il Consiglio Direttivo e i Soci del Circolo Borghetto si stringono in un abbraccio a Claudio e famiglia in questo triste momento per la perdita del caro21 ottobre 2018