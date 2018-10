LUISA MANFREDI

E' serenamente mancata all'affetto dei suoi cariLo annunciano con grande dolore il marito Stefano, la figlia Chiara con Fabrizio, l'adorato nipotino Leonardo, i cugini carissimi, i cognati e i parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 22 ottobre alle ore 15,30 nella Chiesa S. Croce di Fontanellato e si proseguirà per il Tempio di Valera.Si potrà rendere omaggio alla cara salma lunedì 22 ottobre dalle ore 10,00 nella Sala del Commiato dell'Ospedale di Vaio.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di S. Croce.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano per le premurose cure prestate il medico curante dott.ssa Maria Alessandra Mongelli e la dott.ssa Doriana Medici dell'ospedale di Vaio.21 ottobre 2018Ï Ginetta e Riccardo CarragliaÏ Gianna e Giorgio ZanardiÏ Fam. Enrico CaporaliÏ Angelo e Luciana FurlottiÏ Rosetta e Mario CalidoniÏ Chiara e Roberto, Cristina e MauroAbbiamo condiviso tuttoi problemi grandi e piccoli, i successi, la vita.Mi manchi.Mi mancano il tuo sorriso complice e i tuoi occhi grandi.Mi lasci per sempre il tuo affetto, i tuoi valori e la tua saggezza.Grazie di tutto.Chiara.21 ottobre 2018Le famiglie Eugenio e Enrico Dioni partecipano al lutto di Stefano e Chiara per la perdita della cara21 ottobre 2018Giuseppe e Alessandro con Elisabetta, Eleonora e Filippo si stringono a Stefano e Chiara nel ricordo della cara21-10-2018Bianca, Marco, Marta, Vittoriano, Matteo e Rosetta si stringono a Chiara, Stefano, Leonardo e Fabrizio per la perdita della cara21 ottobre 2018L'Associazione Culturale Jacopo Sanvitale tutta condivide con Stefano e Chiara e i famigliari il rimpianto commosso per la perdita della cara21 ottobre 2018Lorenzo e Ninetto Raffaini con le rispettive famiglie sono vicini a Stefano e Chiara per la perdita della cara21 ottobre 2018Tazio e Loredana con Simona e Rino, Stefano e Francesco, ricordando gli indimenticabili momenti trascorsi insieme, abbracciano forte forte Stefano, Chiara e famigliari per la perdita dell'adorata21 ottobre 2018Pietro e Fiorella, Imelde, Mariapiera e Tina ricordano con infinito rimpianto l'amicae partecipano rattristati e commossi al grande dolore di Stefano, Chiara, Tazio e Loredana.21 ottobre 2018Barbara e Gigi con Giacomo e Filippo partecipano commossi e stringono in un forte abbraccio Chiara e famigliari tutti nel ricordo della cara mamma signora21 ottobre 2018Filo, Cate, Martin, Dougie e Amanda ricorderanno sempre con infinito affetto la meravigliosae abbracciano Stefano, Chiara, Ross e Leo.21 ottobre 2018Ï Romano e Geremia Bruschi e fam.