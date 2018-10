ANNUNCIATA RICCARDI

E' ritornata ad abbracciare il suo amato Francodi anni 88Ne danno il triste annuncio la figlia Ida con Ivo e l'adorata nipote Gaia, fratelli, cognata, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 22 ottobre alle ore 14,00 partendo dalle Nuove Sale del Commiato «Collecchiesi» in via delle Basse 1/G per la chiesa parrocchiale di Gaiano, indi al cimitero di Marore.La camera ardente effettuerà i seguenti orari: oggi 9,00/12,00 e 15,00/18,30 lunedì dalle 8,30 con orario continuato.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento al Prof. Gianluigi De Angelis per la grande disponibilità.Si ringrazia il dott. Roberto Salsi.21 ottobre 2018Ï Fam. Nello, Antonella DelmonteÏ Fam. Luciano, Renzo MalacarneÏ Giancarlo Cacciani e fam.La famiglia Cesare Romenghi partecipa al dolore di Gaia Ida e Ivo per la perdita della cara21 ottobre 2018Le famiglie Tarasconi, Dallari, Paini, Montaina, Tirelli, Abbati partecipano commossi al lutto di Ida, Ivo e Gaia per la morte della cara amica21 ottobre 2018Carissimagrazie per la gentilezza e l'affetto che ci hai regalato in tanti anni.Dal tuo amico Luciano con Giuliana e Luca, Sonia e Mario.21 ottobre 2018Mirco e Adriana con Tina e Manuel sono vicini all'amica Ida, Ivo e Gaia per la perdita della carissima21 ottobre 2018