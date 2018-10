ANTOINE HADDAD

E' mancato all'affetto dei suoi cariLo annunciano con dolore la moglie Dott.ssa Irene Ghidotti, il fratello Albert, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani martedì 23 c.m. alle ore 14.30 partendo da via Strada Pieve Cadelora n. 53 in Asola (Mn) per la cattedrale di S. Andrea, indi si proseguirà per il cimitero di Mantova per la cremazione.Niente fiori.Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ci sono vicino in questo triste momento.22 ottobre 2018