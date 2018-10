OLGA KLIMENTYEVA

«Il Signore ha datoil Signore ha toltosia benedetto il nome del Signore».Improvvisamente è mancatadi anni 39Con profondo dolore ne danno il triste annuncio il marito Giancarlo, la mamma Valentina con il papà Boris, la suocera Lidia, la sorella, cognati, cognate e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani martedì 23 ottobre alle ore 11partendo dalla Sale del Commiato Adeper la chiesa parrocchiale di Beato Andrea Carlo Ferrari (Cardinal Ferrari), indi per il cimitero di Ugozzolo.Questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento ai datori di lavoro e ai colleghi della ditta FBR-Elpo, così vicini e solidali in questo difficile momento.Grazie dal profondo del cuore alle care amiche, ai tanti amici e conoscenti che in modo commovente hanno condiviso questo immenso dolore.Grazie a tutti coloro che anche solo con il pensiero vorranno accompagnare la nostra amatissima Olga nel suo ultimo viaggio terreno.22 ottobre 2018Ï Viviana, Simona, Romina e famiglieÏ Reas Giovanna e fam.Ï Felice Gabba e famigliaLa direzione e le maestranze di FBR-elpo Spa sono vicine a Carlo per la perdita della cara22 ottobre 2018Gli zii Ada e Mario, il cugino Giorgio Menoni con le rispettive famiglie partecipano al grande dolore di Giancarlo per la scomparsa della carissima22 ottobre 2018Ciaoci hai lasciato a contemplare il vuoto che ci rimane dentro, a guardarci senza trovare valide parole.Che tu possa fare buon viaggio accompagnata dalle nostre preghiere.Per sempre Elisa con Matteo, Rebecca e Lorenzo.22 ottobre 2018Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano ma sono ovunque noi siamo.rimane per sempre viva nei nostri cuori.Violetta, Simone, Svetlana, Alessandro, Gianluca, Maria Paola, Mario, Afro, Tamara, Denis, Mauro, Anna, Antonio.22 ottobre 2018Ciaoun affettuoso abbraccio a Carlo.Mirte Franco, Sauro, Roberto Camorali, Victoria, Natalia Roman, Pasquale, Marina Giancarlo, Cristina Mario, Roberto Negri, Vilma Giorgio, Simona Giuliano, Alda Deolver.22 ottobre 2018Ci mancherai tantoun quarto di noi è volato in cielo: guardaci, guidaci e proteggici.Ti vogliamo bene.Annalisa, Claudia, Elisa e Sara.22 ottobre 2018