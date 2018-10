GIOVANNA GUARNERI

E' mancata ai suoi caridi anni 80Ne danno il doloroso annuncio la figlia Marianna con Tullio e gli adorati Nicolò, Jacopo, Cristiano e Mademka.I funerali si svolgeranno nella chiesa di Fornovo martedì 23 ottobre partendo dalla Sala del Commiato in Via Di Vittorio 17 alle ore 15.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Fornovo.l presente serve di partecipazione e ringraziamento.Non fiori, ma opere di bene.22 ottobre 2018Ï Famiglie Massimo e Giovanni CopelliAnna, Lorenzo e Laura sono vicini a Marianna e famiglia per la perdita dell'amatissima mamma22 ottobre 2018