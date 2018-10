MARIA SILVA

Ti ringraziamo Signore per il tempo che ce l'hai donata.Bernardino, Cristina, Antonio e Anna, con infinita tristezza e tanto dolore annunciano la perdita della grande mammadi anni 100La piangono le nuore Graziella e Gianna, i generi Luigi e Claudio, i nipoti Luigi con Stefania, Alice e Arianna, Paolo e Jessica, Federico, Giulia e Marco, Matilde, Chiara e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Varsi, partendo a piedi dall'abitazione in via Pontremoli 34, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare ai medici Dottor Aurelio Ferrentino, Dottor Giovanni Martino, Dottor Umberto Montecorboli.Un grazie di cuore ad Aurora.23 ottobre 2018Ï Fam. Speroni Franco e figliÏ Giovanna, Romano, Alessio, AliceÏ Ivano, Rita, Debora, ThomasÏ Renato, Luciana, Maria Pia, EmanuelaÏ Illari Umberto e GiuseppinaÏ Fam. Armando e Maria IeluzziÏ Fam. Enzo ZanettiÏ ProvvidenzaÏ Fam. Antonio e Barbara NoberiniÏ Famiglie Piergiovanni Cordani e RosannaÏ Fam. Sergio MoruzziÏ Fam. Adriano AssiratiÏ Beppe e MaraÏ Gianluigi, MariapiaÏ Famiglia Margherita e Antonella ZanettiÏ Famiglia Renato OppimittiRossana e Luciano, con le rispettive famiglie, ricordano con affetto la carae si stringono al dolore dei famigliari.23 ottobre 2018Angelo, Roberta e Jacopo sono vicini ad Anna e famiglia per la perdita della cara23 ottobre 2018Grazie nonnai tuoi consigli, i tuoi insegnamenti, le tue raccomandazioni ed il tuo esempio non moriranno mai.Con noi per sempre.Luigi, Federico, Paolo, Giulia, Matilde e Chiara.23 ottobre 2018Irma e famiglia sono vicini con grande affetto ai familiari per la perdita della cara23 ottobre 2018Sentite condoglianze ai famigliari per la scomparsa diMaria, Andrea, Anna, Stefano, Stefania, Carlo, Alessia, Elisabetta e Francesca.23 ottobre 2018Il Gruppo Cantori di Varsi si stringe con affetto a Bernardino, Antonio e familiari per la perdita della cara mamma23 ottobre 2018Bruno, Marisa, Angela, Corrado e famiglie partecipano al dolore di Cristina e dei familiari per la perdita della cara mamma23 ottobre 2018