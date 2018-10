FILOMENA PISANO

Si è spenta all'alba del 21 ottobre presso l'Ospedale Galliera di Genovadi anni 84Ne danno il triste annuncio i figli Agostino e Luca e rispettive consorti, Eleonora e Sara.Si uniscono al dolore i nipoti tutti, Angelo, Amina, Lea, Maria,Giovanna, Rocco e la compagna Vittoria, Mimmo, Maria e Sam, Antonello e Isa e i loro figli Eva e Alessandro.Il funerale in forma ristretta si terrà martedì 23 alle ore 11.45 presso il Galliera e la Messa a suffragio a Parma venerdì 26, alle ore 18.30 presso la chiesa Maria Immacolata, in via Case Bianche, 35.23 ottobre 2018Cara nonnache tu possa raggiungere il tuo amato Nunzio e da Cielo possiate proteggere tutti noi.La consuocera Nadia è vicina a Luca, Sara, Rocco, Lea e Maria Giovanna per la scomparsa della cara mamma e nonna dolcissima.23 ottobre 2018Stefania Draghi con Anna e Marco sono vicini a Luca, Sara e famiglia per la scomparsa della carache ricordano con tanto affetto.23 ottobre 2018Fauzia, Nicola, Giuditta con Gherardo, e Nicoletta Occhiocupo prendono viva parte al dolore di Agostino, Luca e famigliari tutti per la scomparsa della carissima23 ottobre 2018Agostino e Luca vi abbracciamo forte e con l'affetto di sempre, partecipiamo al dolore della famiglia nel ricordo di mammaindimenticabile per molti di noi.I vecchi amici e compagni del Maria Luigia.23 ottobre 2018Gabriella e Piero si stringono con affetto a Luca e famiglia per la perdita della cara mamma23 ottobre 2018Con grande dispiacere ed affetto, partecipiamo al dolore di Agostino, Luca, Maria e Mimmo per la perdita della caraFamiglie Lagnerini e Ciaburri.23 ottobre 2018