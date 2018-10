GINO PIUMI TANZI

Ci ha lasciatodi anni 92Ne danno il triste annuncio i figli Eugenia con Massimo e Giorgia, Carlo con Cosetta, Erica, Tommaso e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani mercoledì 24 ottobre alle ore 8.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Bogolese, indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.23 ottobre 2018Ï Petrolini ErminiaÏ Sandra, Valerio, EnricaÏ Luciano e TeresaLa Direzione Aziendale e le maestranze di Gardner Denver Srl sono vicini ad Eugenia per la perdita del padre signore porgono sentite condoglianze.23 ottobre 2018