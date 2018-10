MARIO POMETTI

Improvvisamente è mancato ai suoi caridi anni 91Ne danno il doloroso annuncio la moglie Tina, i figli Tonino con Antonella e Antonella con Claudio, i nipoti Alessandro, Alessia e Francesca con Alex e Riccardo, la sorella Pina e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno in Fornovo mercoledì 24 ottobre alle ore 14.45 partendo dalla Sala del Commiato in via Di Vittorio 17 per la chiesa parrocchiale indi al Tempio della Cremazione.Una veglia di preghiera questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Fornovo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante Dott. Maria Lisa Bruschi e alla cara Cornelia.23 ottobre 2018Ï Flavio, Stefania, Davide GiovanelliÏ Roberto, Donata Mossini e figlieÏ Famiglia Oleari RobertoÏ Enzo, Renata FranchiÏ Lucia, Roberta e GiammariaÏ Famiglia ChiesaBonati Fabrizio e famiglia si associano al dolore di Tina e famigliari tutti per la scomparsa disposo adorato e padre amato e stimato.23 ottobre 2018