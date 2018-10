CROCE

I fratelli Alberto e Don Pietro, le cognate Flavia, Settima ed i nipoti, affidano a Dio nella luce del Risorto BICE DELSANTE



Il funerale sarà celebrato domani giovedì 25 ottobre alle ore 10,30 nella chiesa di S. Bartolomeo.



Questa sera alle ore 21.00 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.



Un grazie di cuore ad Olga che in questi anni le è stata vicina con affetto filiale.



Viva in Cristo. Parma, 24 ottobre 2018



Ï Carlo, Bruna e famiglia



«Chi accoglie un profeta come profeta, avrà la ricompensa del profeta».



(Mt, 10,41)



Don Alfredo, Don Lorenzo, il diacono Felice, e tutta la Comunià di S.Pietro, dei Santi Bartolomeo e Alessandro e della Cattedrale, uniti nella fede e nella preghiera, ricordano con riconoscenza BICE DELSANTE



che per tanti anni è stata preziosa collaboratrice del fratello Mons. Pietro, e delle comunità in cui ha egli svolto il suo ministero: in particolare la Comunità degli Assistenti di Azione Cattolica e la Parrocchia di S.Lazzaro.



Si stringono con affetto al carissimo Don Piero che ha sempre trovato nella sorella un così forte sostegno nella vita quotidiana e nella sua testimonianza presbiterale. Parma, 24 ottobre 2018



Le Suore Maestre Luigine sono fraternamente vicine con l'affetto e la preghiera al loro assistente spirituale Monsignor Pietro Delsante per la morte della cara sorella BICE Parma, 24 ottobre 2018